Red Hot Chili Peppers vicini alla vendita del catalogo per 140 milioni di dollari?

I Red Hot Chili Peppers sarebbero in procinto di vendere per 140 milioni di dollari i diritti sul proprio catalogo musicale a Hipgnosis, la società editoriale di Merck Mercuriadis che si sta rivelando una delle entità più attive nel sempre più vivace settore del publishing: secondo quanto riferito dall’edizione americana di Billboard la trattativa sarebbe ancora in via di definizione. Di mano passerebbero i diritti di hit storiche dalla band losangelina come “Californication”, “Otherside”, “Can’t Stop” e “Give It Away”, che - secondo stime effettuati da analisti USA - frutterebbero in royalties tra i 5 e i 6 milioni di dollari all’anno.