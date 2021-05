Jay-Z, finalizzata la vendita di Tidal a Square

E’ stato formalizzato il passaggio di mano Tidal, la piattaforma fatta “da artisti per gli artisti” sviluppata dalla società norvegese Aspiro e acquisita nel 2015 dalla Project Panther Bidco Ltd. di Jay-Z: secondo fonti di stampa americane la quota di maggioranza è stata ceduta dal rapper newyorchese alla società di servizi finanziari Square - fondata e diretta dal ceo di Twitter Jack Dorsey - per una somma pari a 302 milioni di dollari.