Fedez, Primo Maggio e polemiche: ‘Politici, non sono un vostro collega’

Continua il battage social per Fedez dopo il polverone sollevato dal suo intervento allo scorso Concerto del Primo Maggio: nelle ultime ore il rapper milanese, più che tornare a parlare delle pressioni ricevute per censurare il suo discorso in sostegno al ddl Zan, si è occupato delle accuse di omofobia rivoltegli da diversi esponenti politici - schierati per la quasi totalità con il centrodestra - che, all’indomani del suo passaggio sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, gli hanno rinfacciato il testo di “Tutto il contrario”. In merito Fedez - che già aveva chiarito la sua posizione in merito - ha spiegato:

“Ho peccato anche io. Da giovane ho sicuramente detto delle cose omofobe. Mi fa strano dover rendere conto di una canzone che ho scritto dieci anni fa, a 19 anni si è delle persone completamente diverse e ci si esprime con termini e toni completamente diversi. Certe cose oggi non le rifarei uguali. Non c’è mai stata nel quartiere in cui sono cresciuto educazione in tal senso, ma poi ho cercato di migliorarmi. Ho sbagliato per cose dettate dall’ignoranza”.

Il cantante ha poi indirizzato un messaggio ai tanti politici che, nelle ultime ore, lo stanno pungolando suggerendogli battaglie da sostenere pubblicamente - tra gli altri, il coordinatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, che aveva invitato l’artista a occuparsi anche di temi legati alla giustizia. Risponendo proprio a Crosetto, l’artista ha fatto sapere: