Il "caso Fedez", visto e raccontato dall'estero

Stavolta a far parlare di sé in tutto il mondo per delle uscite e delle prese di posizione politiche non è una popstar britannica o statunitense (di quanti attacchi frontali a Donald Trump abbiamo letto sui social e scritto, negli ultimi quattro anni?), ma una stella del pop italiano: "Italian rapper Fedez accuses state TV of censorship attempt", "Il rapper italiano Fedez accusa la TV di Stato di tentativo di censura", ha scritto sul proprio sito la BBC, il più grande e autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito, tra le prime testate internazionali ad occuparsi della vicenda Fedez al Concerto del Primo Maggio 2021.

Il Guardian

Sempre oltremanica il Guardian, noto quotidiano britannico, titola: "State broadcaster in Italy under fire after 'censoring' rapper", "Emittente di Stato in Italia sotto attacco dopo il rapper censurato". E nell'occhiello: "Rai faces calls to apologise to Fedez over alleged attempt to silence his condemnation of homophobia", "Rai invitata a scusarsi con Fedez per il tentativo di silenziare la sua condanna dell'omofobia". Il pezzo è tutto incentrato sulla posizione in cui si trova la Rai: "The Italian state broadcaster, Rai, is under pressure to clarify accusations that it attempted to censor a rapper's condemnation of homophobia", "L'emittente di Stato italiana, Rai, è sotto pressione per chiarire le accuse di tentata censura della condanna dell'omofobia da parte del rapper". "After the broadcaster denied censoring him, Fedez released a recorded phone call with a Rai executive who said his comments would be 'inappropriate' and advised him to omit the names of the politicians he planned to criticise", "Dopo che l'emittente ha smentito le accuse, Fedez ha pubblicato la registrazione di una telefonata con una carica Rai che gli ha detto che il suo intervento sarebbe stato 'inappropriato' e gli ha chiesto di omettere i nomi dei politici che avrebbe voluto criticare".

Negli USA

Oltreoceano si sono occupati della vicenda il sito di U.S. News & World Report e ABC News "Italian rapper attacks League over LGBT+, Accuses RAI of cesorship", è il titolo di U.

S. News & World Report, che riprende un lancio dell'agenzia di stampa britannica Reuters, "Rapper italiano attacca la Lega sulla comunità LBGT+ e accusa la Rai di censura". Si legge nell'attacco del pezzo: "Rapper Fedez has set off a political storm in Italy by accusing state broadcaster Rai of trying to censor him during a union-sponsored May Day concert at which he accused the rightist League party of homophobia", "Il rapper Fedez ha scatenato una tempesta politica in Italia accusando l'emittente di Stato Rai di aver provato a censurarlo durante un concerto del Primo Maggio sponsorizzato dai sindacati che lo ha visto accusare il partito di destra della Lega di omofobia".

Invece ABC News, emittente televisiva statunitense, riprende un lancio dell'agenzia americana Associated Press e titola: "Italian rapper accuses state TV of attempted censorship", "Rapper italiano accusa la tv di Stato di aver provato a censurarlo". E nell'occhiello: "Italian rapper Fedez has received a wave of public support after going public with attempts by RAI state television to censor his planned remarks calling attention to homophobia during a Workers' Day concert", vale a dire "il rapper italiano Fedez ha ricevuto grande supporto dopo il tentativo da parte della Rai, tv di Stato, di censurare il suo intervento, che lo avrebbe visto parlare di omofobia durante il concerto della Festa dei Lavoratori". ABC News riferisce anche la presa di posizione dell'Ad Rai Fabrizio Salini, che ha promesso che indagini interne faranno chiarezza su quanto avvenuto.

In Pakistan

The New International, il più importante quotidiano in lingua inglese in Pakistan, titola: "Italian rapper Fedez accuses state broadcaster of censorship", "Il rapper italiano Fedez accusa l'emittente di Stato di censura". Riportando nel testo dell'articolo anche il punto di vista della Rai, che ha smentito la censura: "RAI denied trying to censor Fedez and said in a statement the concert had been organised by an outside company", "La Rai ha smentito il tentativo di censura e ha fatto sapere tramite un comunicato che il concerto è stato organizzato da una società esterna".

E pure in Australia

L'eco del "caso Fedez" è arrivata fino in Australia. Il Sydney Morning Herald, giornale politicamente conservatore, titola: "In public row, Italian rapper accuses broadcaster of censorship", "In un incidente diplomatico, un rapper italiano accusa l'emittente di censura".

E l'autore dell'articolo sottolinea: "Rapper Fedez has set off a political storm in Italy by accusing state broadcaster Rai of trying to censor him during a union-sponsored May Day concert at which he accused the rightist League party of homophobia. Rai, which plays a central role in Italian cultural life and comes under enormous political pressure, denied trying to censor Fedez and said in a statement the concert had been organised by an outside company", "Il rapper Fedez ha scatenato una tempesta politica in Italia accusando l'emittente di Stato Rai di aver provato a censurarlo durante un concerto del Primo Maggio promosso dai sindacati nel corso del quale ha accusato di omofobia il partito di destra della Lega. La Rai, che ha un ruolo centrale nella cultura italiana ed è costretta a fare i conti con grosse pressioni politiche, ha smentito il tentativo di censura di Fedez e detto in un comunicato che il concerto è stato organizzato da una società esterna".