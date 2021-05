Ligabue torna a girare

In attesa di poter tornare ad esibirsi dal vivo, con l'evento a Campovolo in programma già lo scorso anno, posticipato al 2021 e ora nuovamente rinviato al 2022, senza dunque poter promuovere dal vivo il suo ultimo album "7", Ligabue torna sul set.

Lo riferisce il Resto del Carlino, facendo sapere che lo scorso venerdì il rocker di Correggio e Stefano Accorsi, protagonista dei suoi film "Radiofreccia" e "Made in Italy", sono stati avvistati nel centro storico della cittadina che ha dato i natali al cantautore.

Stando alle indiscrezioni del giornale, Ligabue e Accorsi avrebbero percorso diverse strade del centro storico di Correggio per realizzare alcune riprese, immagini e fotografie per un docufilm di prossima uscita.

I due hanno realizzato alcune scene davanti alla torre dell'orologio di Correggio, in corso Mazzini, spostandosi poi in alcune viuzze del centro del borgo, che diede spunti sia per "Radiofreccia" che per "Made in Italy", ad oggi ultima prova da regista di Ligabue, datata 2018.

È il 4 giugno 2022 la data che segnerà il ritorno sul palco di Ligabue dopo lo stop forzato legato alla pandemia. La voce di "Piccola stella senza cielo" si esibirà suò palco della RCF Arena di Reggio Emilia per celebrare insieme al suo pubblico i suoi primi trent'anni di carriera. L'evento, inizialmente intitolato "30 anni in un giorno", dopo essere stato rinviato a causa delle misure anti-Covid è stato ribattezzato "30 anni in un nuovo giorno" e vedrà Ligabue suonare i suoi successi dagli esordi ad oggi.