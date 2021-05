Si finge Michael Bolton e ruba a una donna 20 mila euro

Le cronache locali riminesi raccontano una vicenda che fa sorridere per il personaggio coinvolto a sua insaputa, Michael Bolton, ugola d'oro del pop americano che ha scalato le classifiche tra la fine degli Anni '80 e i primi Anni '90 con ballatone come "How am I supposed to live without you", "How can we be lovers" e "When a man loves a woman" (in Italia duettò nel 2008 con Anna Tatangelo a Sanremo sulle note de "Il mio amico"), ma che in realtà è quasi tragica. È la storia di una truffa sentimentale che ha visto una signora riminese di 65 anni, fan del cantante americano, essere derubata di 20 mila euro.

La donna è caduta in una trappola sui social quando lo scorso autunno, dopo essersi iscritta ad un gruppo Facebook dedicato a Michael Bolton e aver postato un pensiero sulla bacheca, ha ricevuto un messaggio privato da un account che aveva il nome e la foto del cantante. La donna ha creduto che si trattasse di Michael Bolton in persona, con il quale ha iniziato a chattare: ma dietro c'era una banda di truffatori.

Ad un certo punto il sedicente Bolton ha pure iniziato a confidarsi con la signora, facendole credere di essere in difficoltà economiche a causa del Covid, con i concerti annullati e la promozione ferma, chiedendole poi il permesso per inviarle a casa un pacco contenente del denaro per poter riprendere attività con i conti bloccati. Pochi giorni dopo, una presunta diplomatica internazionale ha contattato la donna facendole sapere che il pacco era stato bloccato alla Dogana e che avrebbe dovuto pagare 4 mila euro tramite bonifico per liberarlo. Poi altre richieste di denaro: "Se non paghi, sarai accusata di finanziare il terrorismo e arrestata". In poco tempo i bonifici hanno raggiunto la cifra di 20 mila euro.

Solo di fronte all'ennesima richiesta di denaro la signora riminese si è finalmente decisa a confidarsi con i familiari e a sporgere denuncia alla polizia postale, che si è messa sulle tracce degli autori della truffa.