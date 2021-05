Cosa sappiamo finora del nuovo album dei Placebo

Non c'è ancora una data d'uscita e un titolo, ma il nuovo album dei Placebo è pronto, finito. Pronto per essere dato alle stampe. Lo hanno annunciato Brian Molko e Stefan Olsdal sui social, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram anche per misurare l'interesse dei fan, ai quali hanno chiesto suggerimenti pure sul tipo di gadget e altri contenuti (compresi gli NFT) da preparare in vista dell'uscita dell'ideale successore di "Loud like love".

Sono passati otto lunghissimi anni da quell'album, nel corso dei quali i Placebo non sono certo rimasti in silenzio, pubblicando dischi dal vivo (come l'MTV Unplugged del 2015) e raccolte con inediti (come "A place for us to dream" del 2016).

"Vorrei scrivere qualcosa che riflettesse il dolore, la sofferenza e la frustrazione che proviamo come esseri umani ogni giorno. Sto provando a buttarmi in nuovi generi, proprio come fece David Bowie con Burroughs. Il processo creativo si sta svolgendo al contrario, parto dal titolo del pezzo per poi costruire il testo e la melodia", anticipò nel 2017 Brian Molko a proposito dei nuovi pezzi.

Nel 2018 a parlare fu il bassista Stefan Olsdal: "Un disco sperimentale è una cosa che volevamo fare da tanto tempo. Adesso che i Sonic Youth non ci sono più, potrebbe essersi aperto uno spazio. C'è sempre qualcosa in fermento".

All'inizio dello scorso anno i Placebo annunciarono di aver firmato un nuovo contratto discografico con l'etichetta indipendente britannica So Recordings.