Debutta ROCKOL MUSIC BIZ, quotidiano via email sull'industria musicale

Music Biz è il nuovo servizio di Rockol destinato a news, articoli, approfondimenti e inchieste sull'industria musicale. E' un bundle che include l'accesso completo alla nostra area Industria ed una newsletter quotidiana - Rockol Music Biz. Il debutto è previsto per la mattina di domani, 4 maggio: da quel momento sarà possibile accedervi gratuitamente, abbonandosi tramite registrazione, sia per leggere gli articoli dell'area Industria di Rockol che per ricevere nei giorni feriali le notifiche via e-mail.

Per registrarsi è sufficiente accedere a: https://www.rockol.it/music-biz/landing

Per gli utenti già iscritti a rockol.it è sufficiente effettuare l'accesso tramite il link Accedi , usando le proprie credenziali. Una volta autenticato, basta premere il pulsante "Iscrivimi".

Per gli utenti non iscritti è sufficiente indicare il proprio indirizzo e-mail, scegliere una password, accettare i termini di servizio e premere il pulsante Registrati subito: ricevuta una e-mail di verifica dell'identità, premendo sul link proposto all'interno si potrà immediatamente accedere ai contenuti riservati dell'area industria (https://www.rockol.it/news/industria) e iniziare a ricevere le notifiche con gli approfondimenti giornalieri via e-mail.

L'iscrizione al servizio può essere gestita dal profilo personale accessibile qui: https://www.rockol.it/my/profile