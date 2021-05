Coldplay, il singolo su TikTok. E Chris Martin giudice ad "American Idol"

"Higher power", il nuovo singolo dei Coldplay, può essere ascoltato in anteprima su TikTok. Ma solo per ventiquattro ore.

Gli utenti della popolare app possono ascoltare qualche secondo della canzone, che uscirà questo venerdì, 7 maggio, e inserirla pure nelle loro clip. La band di "Fix you" suonerà poi "Higher power", che arriva a un anno e mezzo di distanza dall'ultimo album di Chris Martin e soci, "Everyday life", due giorni dopo la sua pubblicazione sul palco del talent show statunitense "American Idol": nella puntata di domenica 9 maggio, che sarà tutta a tema Coldplay, Chris Martin sarà eccezionalmente impegnato come giudice dei concorrenti del programma.

Secondo alcune indiscrezioni d'oltremanica i Coldplay dovrebbero partecipare la prossima settimana all'edizione 2021 dei Brit Awards, tra i premi musicali più ambiti nel Regno Unito. Stando a quanto anticipato dai tabloid britannici Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman e Will Champion dovrebbero aprire la cerimonia con una performance registrata negli scorsi giorni su un barcone sul Tamigi, per lanciare il nuovo album "Music of the spheres".

I Brit Awards si svolgeranno l'11 maggio alla O2 Arena di Londra, di fronte a 4000 spettatori tutti tamponati prima di accedere al palasport. L'evento sarà condotto dall'attore e comico britannico Jack Whitehall: tra i performers anche Dua Lipa, Arlo Parks e Olivia Rodrigo (qui l'elenco completo delle nomination).

Già a febbraio fonti vicine ai Coldplay avevano diffuso alcune indiscrezioni sull'ideale successore di "Everyday life": "Sono stati impegnati a lavorare su nuova musica durante il lockdown. Tutto culminerà nel disco che ha il titolo provvisorio di 'Music of the spheres'". Il singolo "Higher power" è stato prodotto da Max Martin, musicista e autore svedese già al fianco di popstar come Maroon 5, Katy Perry, Taylor Swift e Justin Timberlake.

Nel 2019, durante la promozione di "Everyday life", i Coldplay annunciarono la decisione di sospendere i loro tour fino a che fare concerti in giro per il mondo non sarebbe stato "sostenibile per l'ambiente": quel disco si limitarono a promuoverlo, oltre che attraverso interviste e ospitate, con tre concerti, due ad Amman, in Giordania (all'alba e al tramonto nello stesso giorno) e uno al Museo di storia naturale di Londra, trasmessi in streaming. In questi mesi di pandemia il frontman Chris Martin non ha mancato di partecipare a eventi digitali benefici come quello curato da Lady Gaga, #TogetherAtHome.

Il 22 maggio i Coldplay parteciperanno all'edizione digitale del festival di Glastonbury: sarà la prima occasione per vederli suonare i pezzi del nuovo album?