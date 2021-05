Midem, al via il 28 giugno Midem Africa

Il Midem, l’appuntamento dedicato all’industria musicale che per il secondo anno, nel 2021, si terrà in forma digitale (tra i prossimi 16 e 19 novembre, con un ritorno in presenza, a Cannes, tra il 7 e 10 giugno 2022) ha annunciato uno spin-off dedicato al continente africano: Midem Africa avrà luogo - sempre sulla piattaforma online che ospiterà anche l’evento autunnale - tra i prossimi 28 giugno e primo luglio, e sarà interamente dedicato a quello che - a livello globale - è considerato il più promettente mercato emergente sulla piazza.

“Sarà il primo vero evento di musica digitale panafricana”, ha commentato il direttore del Midem Alexandre Deniot: “Sarà un evento davvero unico, accessibile a tutti e gratuito. L’obiettivo è consentire ai professionisti africani di beneficiare di reali opportunità di business, con supporto nell'istruzione e nella professionalizzazione, e mettere in luce il talento del continente. Non vedo l'ora di vedere la comunità musicale connetters, sia a livello regionale che internazionale”.

Forte della presenza, in veste di testimonial, di artisti come Femi Kuti, Yemi Alade, Nasty C, Kampire e Maleek Berry, il Midem Africa ospiterà incontri e dibattiti che avranno come temi - tra gli altri - la creazione di un’industria musicale panafricana, l’impatto dei DSP e dei social sui generi musicali locali e l’ecosistema tecnologico-musicale del continente: diverse iniziative di formazione destinate al DIY prevedranno seminari e incontri incentrati sulla monetizzazione delle produzioni, la promozione sulle piattaforme e le opportunità di business. Tutte le informazioni relative al programma sono disponibili a questo indirizzo.