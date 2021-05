Warner, accordo con Genies per sviluppare avatar e NFT

Già creatrice di avatar per star di altissimo profilo come - tra le altre - Justin Bieber, Shawn Mendes, Rihanna, Migos, Cardi B e J Balvin, Genies - società informatica specializzata nello sviluppo di entità virtuali e realtà immersione digitali - ha stretto una partnership a livello globale con il Warner Music Group. Il sodalizio, oltre che a lanciare ulteriormente il gruppo con sede a New York verso i mercati aperti dalle nuove piattaforme interattive e dalle nuove soluzioni di gaming, consentirà alla multinazionale guidata da Stephen Cooper di consolidare la propria presenza sul panorama crypto, grazie a un accordo con la società specializzata in blockchain Dapper Labs, che lavorerà a nuove soluzioni sui NFT.

“Sia la musica che gli avatar forniscono agli esseri umani la capacità di esprimere appieno la propria personalità autentica”, ha commentato il ceo di Genies Akash Nigam: “Questa partnership consente ai personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo di immergersi completamente nel regno fantastico del metaverso e costruire connessioni nuove, dirette e autentiche con i rispettivi fan”.

“Warner è costantemente concentrata sul posizionamento dei suoi artisti e cantautori in prima linea nell'ecosistema dei media digitali in rapida crescita”, ha ribadito la Chief Digital Officer del gruppo Oana Ruxandra: “Poiché gli avatar e la loro personalizzazione stanno diventando un aspetto sempre più rilevante per l'espressione di sé e il merchandising genera fonti di entrate diversificate, la partnership di WMG con Genies consentirà ai nostri artisti e autori di attingere a una nuova forma di espressione per raggiungere il pubblico”.