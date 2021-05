Apple Music lancia le classifiche cittadine

Londra, Barcellona, Roma, Parigi, Mosca, Buenos Aires, Nairobi, Tokyo, Istanbul e diverse metropoli degli Stati Uniti sono alcune delle 100 metropoli che costituiscono la rampa di lancio delle classifiche localizzate per città realizzate da questa settimana per iniziativa di Apple Music.

Le classifiche, denominate Music’s City Charts, saranno stilate in forma di 'top 25' e saranno realizzate integrando la rilevazione quantitativa (ovvero, il numero di streams per canzone raggiunto nelle varie città) con alcuni altri elementi di natura qualitativa che Apple si riserva di rilevare in forma di segnali di progresso della popolarità delle canzoni in ciascuna realtà locale.

In combinazione con il lancio della nuova iniziativa sulle classifiche, Apple Music si è anche rifatta un po' il trucco ed ha ufficializzato alcune caratteristiche aggiuntive: l'utente vedrà immagini in movimento sulle pagine del profilo-artista, accederà ad opzioni di condivisione dei testi delle canzoni, sperimenterà una maggiore efficacia nell'accesso alle playlist personalizzate (‘made for you’) e disporrà dell'opzione di ricerca per etichette, compresa la possibilità di visualizzarne i profili.

Il tutto accade mentre Apple, impegnata in una campagna a difesa della privacy dei consumatori, è sotto attacco a Bruxelles.