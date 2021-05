Marilyn Manson, parla il suo avvocato: ‘Le accuse di Esme Bianco? Dimostrabilmente false’

Howard King, l’avvocato che sta difendendo Marilyn Manson nella causa intentata dall’attrice Esme Bianco che addebita al rocker di Canton, Ohio, pratiche gravissime come violenza sessuale, maltrattamenti e traffico di esseri umani, ha rilasciato all’agenzia Associated Press una dichiarazione dove definisce “comprovabilmente false” le testimonianze della già star della fortunata serie televisiva “Il trono di spade”.

“Queste affermazioni sono provabilmente false”, ha fatto sapere King: “Per essere chiari, questa causa è stata intentata solo dopo che il mio cliente si è rifiutato di assecondare l’estorsione messa in atto dalla signora Bianco e dal suo avvocato cedendo alle loro vergognose richieste finanziarie basate su comportamenti che semplicemente non si sono mai verificati. Contesteremo energicamente queste accuse in tribunale e siamo fiduciosi di uscirne vincitori”.

Nei documenti depositati dall’attrice presso la corte californiana, Esmé Blanco riferisce di essere rimasta vittima non solo di abusi psicologici, ma anche di vere e proprio violenze fisiche perpetrate ai suoi danni da Manson, che le avrebbe anche somministrato sostanze stupefacenti per indurla a compiere atti sessuali non consenzienti. Nel procedimento legale è coinvolto anche l’ex manager dell’artista, Tony Ciulla, che avrebbe avallato - senza denunciarli - i comportamenti del suo allora assistito per trarne benefici economici.

Quelle avanzate dalla già Ros di “Games of Thrones” sono solo le ultime di una serie di gravissime accuse indirizzate alla voce di “The Dope Show”, provenienti da - tra le altre - le attrici Evan Rachel Wood e Bianca Allaine, oltre che dal suo ex assistente Dan Cleary, secondo il quale Manson avrebbe minacciato di morte più volte la sua attuale moglie, Lindsay Usich.