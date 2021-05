Concerto del Primo Maggio 2021, i dati degli ascolti TV

L’Auditel ha diffuso i dati di ascolto relativi alla giornata di ieri, primo maggio 2021, che ha visto il palinsesto di Rai 3 monopolizzato - tra le 16 e 45 e mezzanotte - dal Concertone organizzato dai sindacati. Nella serata di ieri - riferisce il sito Davidemaggio.it - l’edizione alla Cavea dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma ha richiamato in media 1 milione e 564mila telespettatori per uno share pari al 6,9%, dato che pone la maratona musica davanti al classico “Il Compagno Don Camillo” su Rete 4 (share a 5,6%), le serie “F.B.I.” e “Blue Bloods” su Rai 2 (4,7%), “Eden - The best of” su La7 (2,5%) ma alle spalle di “Amici” su Canale 5 (vincitore della serata, con 5 milioni 181mila spettatori per il 25,8% di share) e “Sotto copertura 2” su Rai 1 (13,9%).

L’edizione dello scorso anno dell’evento musicale aveva fatto registrare uno share medio dell’8,7% per 2 milioni e 200mila telespettatori.