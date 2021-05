Nirvana denunciati per ‘colpa’ di Dante

Dopo essere finita ieri - grazie a Piero Pelù - in uno dei brani più celebri del repertorio dei Queen, la Divina Commedia di Dante Alighieri torna a fare incursione nel mondo del rock, questa volta - però - in chiave giudiziaria.

Jocelyn Susan Bundy, nipote dell’illustratore ed esperto di araldica britannico Charles Wilfrid Scott-Giles, ha citato in giudizio la Nirvana LLC, società che gestisce gli interessi commerciali dell’ormai disciolta band un tempo guidata da Kurt Cobain, la Live Nation Merchandise LLC (divisione del colosso del live promoting dedicata alla produzione e alla commercializzazione di merchandise), la Merch Traffic LLC e la Silva Artist Management LLC, accusandole di aver utilizzato indebitamente e per scopi commerciali una delle opere del proprio familiare, oggi scomparso.

Nel mirino della querelante è finita una mappa dell’Inferno Superiore così come descritto da Dante della Divina Commedia che Scott-Giles realizzò per un’edizione inglese della più celebre opera del Sommo Poeta pubblicata nel 1949: l’illustrazione, negli anni, è stata “adottata” dalla band di “Smells Like Teen Spirit” e riprodotta su ogni genere di articolo, dalle tazze alle t-shirt, passando per i portachiavi:

“Alcuni degli usi non autorizzati dell'illustrazione sui prodotti a marchio Nirvana risalgono al 1989”, si legge, secondo quanto riferito da fonti di stampa USA, nelle carte depositate dalla Bundy presso la corta: “Ulteriori ricerche hanno anche rivelato che nel corso degli anni, la band e le parti che agiscono per suo conto hanno regolarmente posto false affermazioni di proprietà del copyright nell'illustrazione inserendo notifiche di copyright fasulle sui prodotti”.

“Nei documenti depositati in altre due azioni per violazione del copyright dinanzi a questa corte, l'imputato [come entità] Nirvana ha sostenuto che Kurt Cobain abbia creato l'illustrazione o, in alternativa, che l'illustrazione sia di dominio pubblico negli Stati Uniti e che, quindi, il gruppo e i suoi licenziatari siano liberi di usarlo senza autorizzazione. Sia la società che rappresenta la band e parte degli altri imputati hanno mantenuto questa posizione nelle loro risposte alle continue richieste del querelante di cessare la propria condotta illecita tanto negli Stati Uniti quanto all'estero”.

Questa non è la prima causa che le società che gestiscono le attività commerciali del trio simbolo del grunge sta affrontando in questi anni: da fine 2018 è in corso una battaglia legale tra gli i curatori dell’eredità dei Nirvana e lo stilista Marc Jacobs sempre relativa a un’immagine utilizzata per la produzione del merchandise della band, il popolare logo con una faccia sorridente stilizzata soprannominato “Smiley”. Dopo il rigetto della richiesta di archiviazione avanzata da Jacobs, la giustizia USA deve ancora esprimersi in merito all’effettiva paternità dell’illustrazione, rivendicata da Robert Fisher, ex direttore artistico della Geffen Records, etichetta che ha pubblicato gli album del gruppo da “Nevermind” del 1991 in poi.