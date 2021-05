Musica e listini: boom di Avid, CTS Eventim non si ferma; male Tencent, peggio Sony, peggio ancora Spotify

Le trimestrali delle big tech erano il piatto forte del menu di borsa della settimana appena conclusasi. La morale? Sono andate tutte meglio delle previsioni. Ma non tutte le azioni hanno potuto riflettere il successo dei conti sul loro corso azionario, avendo alcune delle conglomerate diverse gatte da pelare che gettano qualche ombra sul loro futuro.

Partiamo con un rapido sguardo ai titoli migliori e peggiori del periodo:

MIGLIORI:

Avid, +5,23%

CTS Eventim, +4,24%

Amazon, +3,57%

PEGGIORI:

Spotify, -9,35 %

Sony Corp., -8,30%

Tencent Music, -8,17%

Degno di nota

Avid Technology, riportatasi sopra il miliardo di capitalizzazione dopo una breve pausa in una corsa che prosegue da molti mesi, cresce di oltre 5 punti percentuali per una semplice ragione: il consenso sul titolo è altissimo e, secondo un’analisi circolata sui media vicini alle cose del Nasdaq, le azioni dell’azienda sarebbero ancora lontane dal loro valore intrinseco netto, stimato il 48% superiore al valore attuale. Ci sarebbe, dunque, ampio spazio per una crescita ulteriore.

Continua la striscia in verde di CTS Eventim che nelle ultime tre settimane, con il +4,24% di questa, ha inanellato una crescita 13 punti e mezzo. Se Live Nation resta appena sotto la parità, appare possibile che il gruppo tedesco risulti ancora sottostimato rispetto a quello americano, che negli ultimi mesi aveva invece corso di più.

Sul big tech, come si accennava in apertura, l’andamento è stato mediamente positivo. Ma mentre Alphabet continua a crescere ed è ai suo massimi storici, Apple subisce una battuta d’arresto ragionevolmente perché, nonostante un più 54% sui ricavi, ha qualche grana di troppo con Bruxelles. A poco, al momento, sta valendo la sua campagna pro-privacy – che, peraltro, le ha attratto il livore di Facebook e di altri sviluppatori di app gratuite.

Molto bene Amazon alla vigilia dell’annunciata uscita del fondatore Jeff Bezos, ormai azionista di riferimento ma ex-CEO. E’ stato calcolato che nel trimestre in esamente Amazon ha generato ricavi per 830.000 dollari al minuto.

Dalla Cina sono giunte voci inquietanti su possibili imminenti colpi di mannaia anti-trust che potrebbero abbattersi sull’esclusiva che Tencent Music vanta in patria sui cataloghi musicali. I recenti esempi della scure del governo su Ant e AliBaba rendono le minacce piuttosto credibili e, prima di eventualmente colpire l’azienda, per ora abbattono il titolo e trascinano con sé anche Spotify (che ne detiene una quota intorno all’8%, con la casa madre Tencent al 51%).

Nei dintorni della discografia, tonfo di Sony Corp., che semplicemente buca le stime sui profitti trimestrali; sempre in verde Warner Music Group, in tranquilla ascesa; quasi piatte Vivendi SE e Hipgnosis.

La tabella della settimana

Di seguito, il dettaglio dei principali titoli osservati in ordine alfabetico.

(*) proprietarie di DSP

(**) case madri di etichette discografiche