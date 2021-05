Beppe Fiorello, debutto alla regia nel segno di Franco Battiato: al via a breve le riprese di ‘Stranizza d'amuri’

Prenderanno il via a inizio estate in Sicilia le riprese di “Stranizza d'amuri”, film che segnerà il debutto alla regia di Beppe Fiorello: il titolo è lo stesso del brano di Franco Battiato originariamente incluso nell’album del 1979 “L'era del cinghiale bianco”.

Il lungometraggio è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Catania negli anni Settanta che ha coinvolto due giovani, Giorgio Giammona, di 25 anni, e Antonio Galatola, 15 anni, assassinati perché legati da una relazione: l’autore del duplice omicidio non fu mai stato individuato, ma l’eco che ebbe la vicenda contribuì alla nascita dell’Arcigay, l’associazione dedicata alla difesa dei diritti della comunità LGBTQ+ fondata a Palermo nel 1980.

"Ho aspettato molti anni prima di decidere, ho sempre avuto rispetto e timore per un mestiere così complicato, difficile e sono molto emozionato soprattutto per la storia che ho deciso di raccontare. Da anni seguo con interesse un delitto accaduto in provincia di Catania alla fine degli anni '70 e per anni ho pensato che quella storia di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre ricordato dovesse diventare un racconto. Mi sono affidato alla mia immaginazione per restituire al pubblico la memoria di quei due ragazzi che hanno pagato un prezzo troppo alto per essersi amati"