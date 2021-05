Concerto del Primo Maggio 2021, Antonello Venditti: esibizione da piazza San Giovanni

Antonello Venditti, tra i protagonisti dell'edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio di Roma, ha contribuito alla manifestazione con un’esibizione tenuta presso una deserta piazza San Giovanni, proprio dove qualche giorno fa si era esibito a sorpresa per preparare la sua performance per l’evento.

Il cantautore ha cantato il suo brano dedicato a Enrico Berlinguer, intitolato “Dolce Enrico” e che Venditti ha scritto ispirato dalle immagini dei funerali del segretario del PCI morto nel 1984, originariamente pubblicato nell’album “Benvenuti in paradiso” del 1991

Successivamente Antonello Venditti ha proposto una versione piano e voce della sua celebre canzone “Notte prima degli esami”, brano originariamente pubblicato nel marzo del 1984 in un 45 giri insieme a “Ci vorrebbe un amico” come primo singolo estratto dal nono album in studio "Cuore".