Chadia Rodriguez in topless contro l'omofobia sul palco del Primo Maggio: video

Nel corso della prima parte dell'edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio di Roma, che per il secondo anno consecutivo a causa delle misure anti-Covid non si svolge nella tradizionale piazza San Giovanni ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Chadia Rodriguez si è esibita insieme a Federica Carta sulle note di “Bella così”. Durante la performance la cantante nata il 1998 ad Almeria, in Spagna, si è prima tolta la camicia che indossava, lasciandola cadere a terra, per poi sfilarsi il top nero e restare a seno scoperto con solo dei copricapezzoli a forma di cuore di colore arcobaleno (come si può vedere nel video disponibile su RaiPlay a questo link al minuto 17:17).

“Viva la libertà d’amore e l’amore di essere liberi di amare chi vogliamo quando vogliamo”, ha detto Chadia Rodriguez al termine dell'esibizione, alzando verso al cielo la propria mano insieme a quella della cantautrice romana ed esibendo la scritta “Libera l’amore”.

“Bella così” è il singolo pubblicato nel maggio del 2020 da Chadia Rodríguez in collaborazione con Federica Carta, prodotto da Big Fish.