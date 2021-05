Concerto del Primo Maggio 2021, Roma: il cast, gli orari e dove vederlo

Si tiene oggi, sabato 1 maggio, l'edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio di Roma, che per il secondo anno consecutivo a causa delle misure anti-Covid non si svolge nella tradizionale piazza San Giovanni ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, di fronte a un numero limitato di spettatori che comprende sindacati, giornalisti, fotografi, sponsor e accompagnatori degli artisti.

L’evento sarà presentato da Ambra Angiolini - giunta quest'anno alla sua quarta conduzione consecutiva della manifestazione - insieme all’attore Stefano Fresi e il comico Pasquale Petrolo, noto con lo pseudonimo di Lillo.

Il Concertone sarà trasmesso integralmente in diretta televisiva su Rai 3 a partire dalle ore 16.35 fino alle 18.55 e poi dalle 20 alle 23:55. Sarà possibile seguire in diretta l’evento anche su Rai Radio 2 e sulla piattaforma RaiPlay.

Gli ospiti internazionali confermati del Concerto del Primo Maggio 2021 di Roma sono l’ex principale compositore degli Oasis Noel Gallagher - già protagonista dell’ultimo Concertone dell’epoca pre-Covid, quello del 2019 - la band belga dei Balthazar, la cantautrice statunitense Laura Pergolizzi, meglio conosciuta come LP (qui l’intervista) e il musicista alsaziano di origini italiane Claudio Capéo, che si esibirà con Gianna Nannini.

Tra gli italiani, oltre alla cantautrice senese, fanno parte del cast del Primo Maggio 2021 anche - tra gli altri - Antonello Venditti, Piero Pelù, Edoardo Bennato e numerosi artisti già visti sul palco del Teatro Ariston in occasione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo come - per esempio - Fedez e Francesca Michielin, Madame, Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, Coma_Cose, Extraliscio e Francesco Renga.

Ecco, di seguito, l’elenco completo - in ordine alfabetico - degli artisti previsti nel cartellone: Alex Britti, Antonello Venditti Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L'orchestraccia, La Rappresentante Di Lista, LP, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo Con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.

In occasione del Concerto del Primo Maggio 2021 si esibiranno anche i vincitori del contest per emergenti legato al Concertone 1MNext: Cargo, Marte Marasco e Neno. Il vincitore assoluto tra i tre verrà annunciato durante la diretta televisiva su Rai 3.