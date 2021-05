Qual è la canzone che è stata più suonata dal vivo dai Led Zeppelin?

Secondo il sito ufficiale della leggendaria band britannica, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham hanno tenuto il loro primo concerto come gruppo il 7 settembre 1968 a Gladsaxe, in Danimarca.

A quel tempo la formazione si presentava ancora sotto il nome della precedente band di Page, gli Yardbirds, prima di debuttare dal vivo come Led Zeppelin il 25 ottobre dello stesso anno. A distanza di circa 12 anni dallo show andato in scena presso l'Università del Surrey situata a Guildford e con alle spalle otto album in studio, a seguito della scomparsa di Bonham, avvenuta il 25 settembre 1980, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones decisero che non avrebbe avuto senso continuare e intrapresero diverse carriere, suonando insieme solo in occasioni sporadiche come accaduto nel 2007 quando si esibirono insieme al figlio di Bonzo, Jason, in occasione della serata in memoria del defunto presidente dell'Atlantic Records Ahmet Ertegun. .

Prima di dare l’addio alle scene, nel corso della sua attività la band inglese ha tenuto concerti in diverse parti del mondo, esibendosi nel Regno Unito, negli Stati Uniti, ma anche - per esempio - in Germania, in Canada, Giappone, portando la sua musica anche - tra gli altri - in Italia, Finlandia, Irlanda e Nuova Zelanda. Ma, qual è la canzone più suonata dai Led Zeppelin durante la loro carriera? È possibile risalire alla risposta grazie al sito setlist.fm, punto di riferimento per le scalette dei live e database collaborativo in costante aggiornamento grazie al contributo di numerosi utenti. Secondo le statistiche il brano che Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham hanno suonato dal vivo più frequentemente è "Dazed and Confused”.

La canzone, proposta dal vivo dalla formazione britannica 425 volte secondo setlist.fm, è un pezzo originariamente scritto da Jake Holmes nel 1967, di cui i Led Zeppelin hanno inciso una propria versione nell’ottobre del 1968 presso gli Olympic Studios di Londra, successivamente inclusa nell'eponimo di debutto di Plant e soci del 1969.

"Dazed and Confused” - che nella lista dei brani più suonati dal vivo dai Led Zeppelin è seguita da “Whole lotta love”, “Moby dick”, “Since I’ve been loving you” e “Stairway to heaven” - è stata eseguita live anche da Plant, Page, Jones e Jason Bonham durante il concerto tenuto il 10 dicembre 2007 presso la O2 Arena di Londra e testimoniato dalla pubblicazione “Celebration day”.