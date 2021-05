Enrico Ruggeri, quarant'anni fa l'esordio da solista. Videointervista

Nella conversazione con il cantautore milanese nell'anniversario del suo debutto in solitaria, dopo i Decibel, Ruggeri - che ha appena trovato casa alla Mescal - racconta le complicazioni (personali e legali) che ha dovuto affrontare per poter iniziare una carriera in proprio, e parla anche del suo ultimo singolo, "L'America (Canzone per Chico Forti)".