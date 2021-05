Classifiche, tutte le novità della settimana del 30 aprile: Franco126 si prende la vetta

È Franco126 a prendersi la vetta della classifica degli album più venduti in Italia stilata da Fimi relativa alla settimana dal 23 al 29 aprile aprile 2021. Il cantautore trasteverino si piazza alla prima posizione con il suo nuovo album “Multisala”, uscito il 23 aprile scorso. Oltreoceano, invece, “Young Stoner Life: Slime Language 2” conquista il primo posto della Billboard 200, mentre la UK Charts album vede debuttare in prima posizione “Surrounded By Time” di Tom Jones.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 23 al 29 aprile aprile 2021, che vede debuttare al primo posto “Multisala” di Franco126 (leggi qui la nostra recensione), segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Solo esseri umani” dei Nomadi (4)

“Heartbreak Weather” di Niall Horan (54)

“Plastic Ono Band” di John Lennon (63)

“Chosen” dei Maneskin (78)

“Sono solo canzonette” di Edoardo Bennato (85)

“BE” dei BTS (91)

“Faccio un casino” di Coez (93)

“La geografia del buio” di Michele Bravi (94)

“This is Elodie” di Elodie (95)

“Random Access Memories” dei daft Punk (96)

“Potere (Il giorno dopo)” di Luchè (97)

“Polaroid 2.0” di Carl Brave x Franco126 (99)

“Davide” di Gemitaiz (100)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 23 al 29 aprile aprile 2021, che vede stabile “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala le seguenti nuove entrate:

“Buongiorno vita” di Ultimo (2)

“Fantasmi” di TY1, Geolier e Marracash (16)

“Dubai” di Rondodasosa & NKO (27)

“Zero” di Mahmood (44)

“Miopia” di Franco126 (59)

“Si può darsi” di Frah Quintale (71)

“Goosebumps” di Travis Scott Feat. Kendrick Lamar (77)

“Angelina Jolie” di Bresh (84)

“Mantieni il bacio” di Michele Bravi (85)

“Luna” di Madame & Gaia (94)

“Una volta ancora” di Fred de Palma Feat. Ana Mena (96)

“Dynamite” dei BTS (98)

“Telepatía” di Kali Uchis (100)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Buongiorno vita” di Ultimo, alla posizione numero due.

La classifica Radio Airplay, che vede “Fireworks” di Purple Disco Machine con Moss Kena e The Knocks al primo posto, segnala come nuove entrate:

“Essere umano” di Ligabue (14)

“Mastroianni” dei Sottotono (26)

“Scrivile scemo” dei Pinguini Tattici Nuclear (35)

“Buongiorno vita” di Ultimo (37)

“Mercy” di Dotan (43)

“Notti di luna” di Enrico Nigiotti (55)

“Déjà vu” di Olivia Rodrigo (69)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Essere umano” di Ligabue, alla 14esima posizione.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede ancora al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” proprio con il brano. Ecco una versione live del pezzo registrata dai due fratelli Luca e Matteo Dellai per Rockol:

La classifica Billboard Hot 200 degli album vede debuttare al primo posto “Young Stoner Life: Slime Language 2” di Young Thug e altri artisti e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Heart” di Eric Church (5)

“The Battle at Garden’s Gate” dei Greta Van Fleet (7)

“Big Grim Reaper” di Big Scarr (25)

“Let The Bad Times Roll” degli Offspring (27)

“Violence Unimagined” dei Cannibal Corpse (45)

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto ancora "Rapstar" di Polo G, segnala i nuovi ingressi di:

“Solid” di Young Thug & Gunna Featuring Drake (12)

“Ski” di Young Thug & Gunna (18)

“Diamonds Dancing” di Young Thug & Gunna Featuring Travis Scott (46)

“Proud of You” di Young Thug Featuring Lil Uzi Vert & Yung Kayo (59)

“Come and Saw” di Young Thug Featuring Rowdy Rebel (66)

“Paid The Fine” di Young Thug & Gunna Featuring Lil Baby & YTB Trench (77)

“Chasing After You” di Ryan Hurd With Maren Morris (91)

“Go!” di Moneybagg Yo Featuring BIG30 (96)

“Slatty” di Young Thug & Gunna Featuring Yak gotti & Lil Duke (99)

La UK Charts album della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2021 vede debuttare in prima posizione “Surrounded By Time” di Tom Jones e segnala come nuovi ingressi quelli di:

“Plastic Ono Band” di John Lennon (11)

“Too Much Pressure” dei Selecter (24)

“Sweep It Into Space” dei Dinosaur JR (29)

“Surface Sounds” dei Kaleo (34)

“Flat White Moon” dei Field Music (36)

“Easy Cover” degli Scouting For Girls (50)

“Lazer Guided Melodies” degli Spiritualized (60)

La UK Charts singoli della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2021 vede per la quinta settimana consecutiva “Montero (Call Me By Your Name)” di Lil Nas X in vetta e segnala i nuovi ingressi di:

“Come Through” di H.E.R. Featuring Chris Brown (75)

“Salvador” di Bugzy Malone (89)

“Life Goes On” di PS1 Featuring Alex Hosking (96)

Nella “Rit Parade di Stefano Cilio”, classifica delle canzoni più suonate in Italia sommando tutte le modalità di riproduzione della musica (streaming, download, radio airplay, visualizzazioni video e identificazioni), troviamo due nuove entrate internazionali nelle posizioni di vertice.

Al numero 12 infatti fa il suo esordio Lil Nas X con il brano hip hop "Montero (Call Me by Your Name)", mentre in decima posizione si registra l'ingresso di "Friday" di Riton e Nightcrawlers: si tratta di una nuova versione della hit dance degli anni novanta "Push the Feeling On", pubblicata nel 1992 proprio dal progetto scozzese dei Nightcrawlers, ancora oggi attivo nella persona del suo fondatore John Reid.

Sul podio si invertono la seconda e la terza posizione, con la salita di “Voce” di Madame e la discesa di "La genesi del tuo colore" di Irama. Al numero 1 non conosce ancora fine il dominio della sanremese "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino, che si conferma per la settima volta la canzone più popolare in Italia.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.