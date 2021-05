Amici 2021, la settima puntata: cosa succede e chi viene eliminato

Le sfide tra i concorrenti si fanno sempre più agguerrite: mancano tre puntate alla finale di Amici 2021 e il cerchio si stringe sempre di più. Chi è l'eliminato della settima puntata, in onda sabato 1° maggio su Canale 5? E cosa succede?

La puntata è stata già registrata negli Studi Elios di via Tiburtina a Roma, il quartier generale del talent show condotto da Maria De Filippi. Sono solamente otto i concorrenti ancora in gara. Per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena. Per il team di Arisa e Lorella Cuccarini il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro. Per la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele.

A valutare le sfide dei concorrenti delle tre squadre, la giuria composta da Stash dei Kolors, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Ospiti di questa puntata, oltre a Nino Frassica, Giordana Angi e Loredana Bertè, la prima ex concorrente di "Amici" (arrivò seconda nel 2019 dietro ad Alberto Urso) e l'altra ex giudice del talent. Insieme duetteranno sul singolo "Tuttapposto", appena uscito: la canzone fa parte del nuovo album della cantautrice laziale, "Mi muovo", nei negozi dal 14 maggio.

Secondo le indiscrezioni a rischio eliminazione, durante la registrazione della settima puntata, sono finiti i ballerini Alessandro, Serena e Samuele, che alla fine delle sfide avrebbe lasciato la scuola.

La finale di Amici 2021 si svolgerà il prossimo 15 maggio in diretta.