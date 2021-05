Bauli in Piazza: ‘Il Primo Maggio non festeggiamo’

“Purtroppo i lavoratori dello spettacolo quest’anno, come l’anno scorso, non hanno nulla da festeggiare in occasione della Festa del Lavoro e proprio per questo vogliono tenere alta l’attenzione sul tema”: con queste parole si apre la nota che il coordinamento dei lavoratori dello spettacolo Bauli in Piazza ha diffuso all’indomani del Primo Maggio 2021.

“A partire da oggi è online il nuovo sito di Bauli In Piazza, dove è stato inserito un contatore che registra quante giornate di non lavoro [432, al 30 aprile] sono passate dal 23 febbraio 2020”, ha spiegato il coordinamento: “E che servirà per continuare a monitorare e quantificare il grave danno economico e morale che sta subendo tutto il settore spettacolo ed eventi con il fermo delle attività produttive e culturali che vedevano impiegati migliaia di lavoratori, oggi in ginocchio”.

Domani primo maggio, alle 16 e 30, il presidente di Bauli in Piazza Tiziano Rossi parteciperà all’evento The Working Heads, maratona online che sarà disponibile in diretta sulla piattaforma Display.