Streaming, la Commissione UE accusa Apple di posizione dominante

La Commissione Europea ha mosso una formale contestazione per abuso di posizione dominante ad Apple: secondo la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager il gigante informatico californiano avrebbe distorto il mercato dello streaming penalizzato sul proprio app store le applicazioni dei DSP concorrenti ad Apple Music, la piattaforma proprietaria, non solo ponendosi come “unico gatekeeper” per gli utenti dei device del marchio americano, ma ponendo anche condizioni sfavorevoli ai competitor rendendo obbligatori il sistema di acquisto in-app e applicando commissioni svantaggiose sulle transizioni dei concorrenti effettuate sul proprio app store.

Pronta è arrivata la replica di Apple. “Spotify è diventato il più grande servizio di streaming in abbonamento musicale al mondo, e siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto in questo”, si legge in una nota diffusa dall’azienda: “Spotify non paga ad Apple alcuna commissione su oltre il 99% dei propri abbonati, e paga solo una commissione del 15% su quegli abbonati rimanenti che hanno acquisito tramite l'App Store. Alla base di questo caso c'è un’istanza di Spotify nella quale richiede di poter di pubblicizzare offerte alternative sulla loro app iOS, pratica che nessun negozio al mondo permette. Ancora una volta, si esigono tutti i vantaggi dell'App Store pensando di non dover pagare nulla per questo. Gli argomenti della Commissione per conto di Spotify è l'opposto della concorrenza leale”.

Sulla vicenda è arrivata anche una nota ufficiale del DSP svedese. “Garantire che la piattaforma iOS funzioni correttamente è un compito urgente con implicazioni di vasta portata”, ha fatto sapere Horacio Gutierrez, direttore del dipartimento legale di Spotify: “Questa pronuncia della Commissione europea è un passo fondamentale per ritenere Apple responsabile del suo comportamento anticoncorrenziale, garantendo una scelta significativa per tutti i consumatori e condizioni di parità per gli sviluppatori di app”.