ITsART al via a fine maggio con Riccardo Muti e Claudio Baglioni

Sarà attiva a partire dal prossimo 31 maggio ITsART, la piattaforma digitale dedicata alla cultura italiana voluta da Ministro della Cultura Dario Franceschini: come spiegato dalla nota diffusa oggi, venerdì 30 aprile, il servizio offrirà contenuti che spazieranno “dagli artisti più affermati ai nuovi talenti, passando per la valorizzazione dei luoghi iconici, dei grandi musei e di tutte le eccellenze artistiche e culturali che nascono e si sviluppano nel nostro Paese”.

I primi eventi in streaming proposti in esclusiva riguarderanno un ciclo di concerti diretti dal Maestro Riccardo Muti, il “concerto-spettacolo totale” “In questa storia che è la mia” di Claudio Baglioni, che si terrà presso il Teatro dell’Opera di Roma il prossimo 2 giugno, e il Maggio Musicale Fiorentino, con “La forza del destino” di Giuseppe Verdi diretto dal Maestro Zubin Mehta, per la regia di Carlus Padrissa di La Fura dels Baus (6 giugno).

Dalle prime settimane dal lancio saranno disponibili oltre 700 contenuti, tra i quali “nuovi format sviluppati e prodotti dalle principali istituzioni culturali italiane - aree archeologiche, musei, fondazioni, accademie e teatri” - insieme ad una selezione di film e documentari realizzati in collaborazione con le principali case di produzione cinematografica.