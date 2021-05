Prince, lo storico assolo e la chitarra sparita nel vuoto: la storia

Le performance della cerimonie Rock and Roll Hall of Fame sono spesso spettacolari: mettono assieme i giganti del genere, che cantano classici in versioni inedite.

Ma quello che successe il 15 marzo 2004 è leggenda: quella sera Prince era la star, veniva celebrato e ammesso alla Hall Of Fame. Ma si ricordava anche George Harrison. Il produttore e regista Joel Gallen ebbe un’idea: far suonare "While my guitar gently weeps", una delle canzone più amate del “quiet one”, da una super band: Tom Petty e altri Jeff Lynne, Steve Winwood e Dhani Harrison (il figlio di George). E di chiedere a Prince di suonare il già famoso assolo di Eric Clapton.

A Prince l’idea piacque. Si informò su cosa sarebbe successo e come, ma alle prove non andò tutto come previsto - come ha raccontato un bell’articolo del NYTimes di qualche tempo fa.

Prince si presentò, ma i due assoli vennero provati dal chitarrista di Jeff Lynne. Prince si fece da parte, suonando qualche nota, ma nulla di memorabile. Gallen dopo le prove lo avvicinò per capire se la sera avrebbe suonato, e cosa. Prince rispose, più o meno. “Lascia che il tizio faccia quello che deve. Io interverrò alla fine, per l'assolo finale, dimentica l'assolo centrale”.

E così fu: un lungo assolo entrato nella storia: il video originale, su YouTube, ha oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Ora Gallen ha trovato nuove immagini e ha rimontato il video. Racconta:

17 anni dopo questa straordinaria performance di Prince, ho finalmente avuto la possibilità di modificarla leggermente, poiché c'erano diversi tagli che mi davano fastidio. Mi sono sbarazzato di tutte le dissolvenze e ho fatto tutti i tagli, e ho aggiunto molti altri primi piani di Prince durante il suo assolo. Penso che sia meglio ora.

Ecco il risultato: rimane una delle performance più iconiche di Prince.

Questo video però non svela il mistero finale: dove finisce la chitarra che Prince lancia per aria, alla fine. La storia è stata oggetto di speculazioni e indagini. La tesi più accreditata è che Takumi Suetsugu, il tecnico delle chitarre di Prince, fosse posizionato strategicamente per prenderla al volo. Lo ha suggerito lui stesso, in un panel Paisley Park nel 2017. Prince gli diede istruzioni di dare la chitarra Oprah Winfrey, ha raccontato.

Ed ecco la versione originale del video