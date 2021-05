Motörhead, esce un boxset celebrativo per i 40 anni di "No Sleep ‘Til Hammersmith”

Dopo la ristampa dello storico album della band inglese, "Ace Of Spades", originariamente pubblicato nel novembre del 1980 e tornato nei negozi lo scorso 30 ottobre, BMG ha annunciato la pubblicazione di un boxset celebrativo per il quarantesimo anniversario dell’uscita del primo disco live dei Motörhead, "No Sleep ‘Til Hammersmith”.

L’album dal vivo, registrato durante una serie di show tenuti da Lemmy Kilmister e compagni nella primavera del 1981 e in origine uscito nel giugno dello stesso anno, sarà ristampato in differenti formati deluxe, in formato libro 2CD e 3LP, contenenti il disco originale rimasterizzato, bonus track e materiale inedito. La ristampa, inoltre, includerà foto mai rese disponibili in precedenza e l'intera storia dell’album, che sarà pubblicato anche come cofanetto da 4CD con tutti e tre i concerti registrati per il disco rispettivamente il 28 marzo 1981 a Leeds e alla Newcastle City Hall il 29 e 30 marzo 1981 - pubblicati qui nella loro interezza per la prima volta. Come anticipazione del boxset celebrativo, è stato reso disponibile il video, riportato di seguito, della versione inedita live di "The Hammer”, eseguita a Newcastle da Lemmy Kilmister, Phil "Philthy Animal" Taylor e “Fast” Eddie Clarke - scomparsi rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

A seguito della pubblicazione di "No Sleep ‘Til Hammersmith” il 27 giugno 1981, e del suo piazzamento alla prima posizione della classifica degli album più venduti nel Regno Unito, il frontman dei Motörhead - come riportato in comunicato stampa - dichiarò:

"Sapevo che il live sarebbe andato meglio del disco, perché siamo una live band. Non puoi ascoltare un disco e capire di cosa stiam parlando. Ci devi vedere dal vivo”.

Ecco la tracklist:

NO SLEEP ‘TIL HAMMERSMITH

Ace of Spades

Stay Clean

Metropolis

The Hammer

Iron Horse

No Class

Overkill

(We Are) The Roadcrew

Capricorn

Bomber

Motorhead

Over The Top

Train Kept A Rollin'

Stay Clean (soundcheck)

Limb From Limb (soundcheck)

Iron Horse (Soundcheck)

