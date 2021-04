Addio alla cantate Anita Lane: i ricordi di Nick Cave e Warren Ellis

Si è spenta all’età di 62 anni la cantante australiana Anita Lane, che nel corso della sua carriera aveva collaborato con i Bad Seeds e i Birthday Party. La notizia della morte è stata confermata da Louder Than War.

Dopo aver collaborato alla realizzazione di alcuni primi brani dei Birthday Party, come - tra gli altri - “A dead song”, “Dead Joe” e “Kiss me black”, Anita Lane ha condotto una carriera che l’ha vista lavorare accanto ad artisti quali Kid Congo Powers, Gudrun Gut e Einstürzende Neubauten. Dopo la fine della collaborazione con i Birthday Party nei primi anni negli anni Ottanta, Anita è stata co-autrice di alcune note canzoni dei Bad Seeds di Nick Cave come "Stranger than kindness” e "From her to eternity”. Proprio attraverso la citazione di quest’ultimo brano, Anita Lane - che ha anche pubblicato una serie di album solista, tra cui "Dirty pearl" del 1993 e "Sex o'clock" del 2001 - è stata ricordata attraverso un post pubblicato nella serata di oggi - 28 aprile - sul profilo Facebook Nick Cave & The Bad Seeds. “From her to eternity. We love you, Anita”, si legge nel messaggio, riportato qui di seguito:

Anche l’altro Bad Seed Warren Ellis - con il quale il cantautore australiano Nick Cave ha inciso il suo più recente album “Carnage” - ha affidato ai social il suo ultimo saluto ad Anita Lane.