Rocco Siffredi ospite a ‘Name that tune’: le sue connessioni con la musica

Il celebre pornodivo italiano Rocco Siffredi questa sera - 28 aprile - è tra i concorrenti, come new entry, del quarto appuntamento di “Name that tune - Indovina la canzone”, show televisivo condotto da Enrico Papi su Tv8 che vede contrapporsi due squadre formate da volti noti dello spettacolo e dello sport.

Nel corso della sua carriera Rocco Antonio Tano, questo il nome all’anagrafe della 56enne star a luci rosse, ha incrociato la sua strada con il mondo della musica partecipando - per esempio - al video di “Non c'è due senza trash” di Fedez, brano tratto dal disco del rapper “Pop-hoolista” del 2014, e più recentemente alla clip di "Kill me" di Lialai.

Inoltre, nel 2008 Rocco Siffredi ha curato una compilation intitolata “Sexy - Personal Selection”, contenente diciassette brani, tra cui “I feel love” di Donna Summer, “Relax” dei Frankie Goes To Hollywood e “Horny ’98” di Mousse T e altri.

Ecco la tracklist e la copertina:

Lost Child” - “Sabor Carlitos 70”

Kid Creole And The Coconut - “The Sex Of It”

Andrea True Connection – “More More More”

Right Said Fred – “I'm Too Sexy”

C&C Music Factory “Gonna Make You Sweat”

Yello – “Oh Yeah”

Donna Summer – “I Feel Love”

Lil' Louis - “French Kiss”

Frankie Goes To Hollywood – “Relax”

Frankie Knuckles Feat. Jamie Principle – “Your Love”

Mousse T*– “Horny ’98”

Robbie Rivera – “Sex”

49ers – “Touch Me (Sexual Version)”

The Tamperer Feat. Maya – “Feel It”

Frank 'O Moiraghi Feat. Amnesia - “Feel My Body”

Touch And Go – “Would You”

The Beloved – “Sweet Harmony”

Tra le altre cose, Barba Records - sotto etichetta di Burek posse - ha in catalogo un disco di dance elettronica pubblicato dal dj ucraino Vakula, sotto lo pseudonimo di Rocco Siffredi, e intitolato “Per Aspera Ad Astra”. La pubblicazione contiene le tracce “Per Penis Ad Astra”, “The Elements” e “Code P”.

Ecco la copertina: