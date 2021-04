Billie Eilish condivide l'anteprima del nuovo singolo ‘Your power’, in uscita domani

Dopo aver confermato il titolo e la data di uscita del secondo album in studio di Billie Eilish, "Happier than ever", in arrivo sui mercati il 30 luglio, la popstar statunitense ha annunciato che domani - 28 aprile - pubblicherà un nuovo singolo.

La voce di “Bad guy” lo ha comunicato attraverso un post condiviso sui social oggi, accompagnato da una clip in cui è possibile ascoltare un estratto del brano, intitolato “Your power”.

Come segnalato dalla stessa artista californiana, la canzone, tratta dall’ideale seguito di "When we all fall asleep, where do we go?”, sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali dalle 15 di domani (ora italiana) e sarà accompagnata da un video.

Billie Eilish - “Your Power”

The new song and music video from the forthcoming album “Happier Than Ever” are out tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/cOlOilxpgp — billie eilish (@billieeilish) April 28, 2021

Stando a quanto riferito da un comunicato stampa ripreso dal New Musical Express, il nuovo album di Billie Eilish, “Happier than ever”, includerà sedici tracce, tra cui il prossimo singolo “Your power” e le canzoni pubblicate lo scorso anno, "My future" e "Therefore I am”. Il disco è stato scritto dalla stessa Eilish insieme a suo fratello e collaboratore Finneas, impegnato anche nella produzione dell’album.

Ecco la tracklist e la copertina di “Happier than ever”:

1. ‘Getting Older’

2. ‘I Didn’t Change My Number’

3. ‘Billie Bossa Nova’

4. ‘My Future’

5. ‘Oxytocin’

6. ‘GOLDWING’

7. ‘Lost Cause’

8. ‘Halley’s Comet’

9. ‘Not My Responsibility’

10. ‘OverHeated’

11. ‘Everybody Dies’

12. ‘Your Power’

13. ‘NDA’

14. ‘Therefore I Am’

15. ‘Happier Than Ever’

16. ‘Male Fantasy’