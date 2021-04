The Pact e i diritti degli autori, parla Eugenio Del Sarto

Eugenio Del Sarto è un veterano del panorama autoriale italiano: l’artista, negli anni Settanta, ha firmato successi per artisti italiani come i Vianella e Christian, oltre che a prestare la propria penna a voci straniere come i francesi Michel Sardou, Hervé Vilard e Sterling Saint Jaques. Poi, quarant’anni fa, la svolta.

“Ho iniziato a dedicarmi alla musica da ballo a inizio anni Ottanta, quando una canzone che scrissi con Al Rangone, ‘Suona chitarra’, si rivelò un successo entrando nel repertorio di molte orchestre”, racconta: “Sull’onda di questa hit, furono i gruppi, addirittura, a proporci di co-firmare canzoni scritte da loro alle quali noi non avevamo contribuito: proposte, queste, alle quali non non abbiamo mai acconsentito. Né ci è mai capitato che, proponendo un nostro brano a un’orchestra o anche a interpreti pop, sia italiani che stranieri, ci venisse chiesto di cedere indebitamente ventiquattresimi”.

Eppure la pratica che negli Stati Uniti ha fatto nascere il movimento The Pact, Del Sarto, l’ha incontrata. “Quando qualche anno dopo le orchestre, da ensemble composti da musicisti, si sono trasformate in realtà di intrattenimento i cui show potevano anche essere supportati da basi preregistrate, abbiamo iniziato a ricevere richieste di cessione di diritti”, ricorda l’artista: “Spesso i nostri interlocutori non ascoltavano nemmeno la canzone: andavano sulla fiducia, ma i ventiquattresimi li volevano. Noi abbiamo acconsentito solo con le realtà più importanti, perché tutto sommato faceva comodo anche a noi. Primo perché le orchestre più popolari, fino a qualche anno fa, in un anno potevano fare anche trecento concerti, e in secondo luogo perché i repertori delle orchestre più in vista venivano copiati dalle realtà minori. Era un modo per far girare il più possibile le nostre canzoni, che finendo in moltissimi borderò maturavano parecchio in termini di diritti di esecuzione musicale”.

“Nella musica da ballo la pubblica esecuzione è tutto, o quasi”, ha confermato Del Sarto, ribadendo quanto già spiegato da Anna Galletti, la co-titolare della società di publishing specializzata Galletti-Boston: “Un’orchestra che suona tutto l’anno con quindici tue canzoni in repertorio vi assicuro che fa la differenza. I nomi grossi del pop magari passano di più in radio e in televisione, ma fino a vent’anni fa - a parte la RAI, che pagava a passaggio - i pagamenti di radio e TV erano a forfait, quindi l’inserimento nella programmazione di un emittente - anche se in fascia alta - non aveva una grande resa. La prima voce di introiti, nel mio caso, sono sempre stati i diritti di esecuzione. E non solo nel mio caso, dato che tanti autori pop, in quegli anni, si sono avvicinati alla musica da ballo. Questo, però, non è un lavoro semplice, non si può improvvisare. In questo settore una canzone per funzionare deve fare ballare: può essere anche un brano degno del palco di Sanremo, ma se non raggiunge il proprio scopo viene tagliato fuori dai repertori delle orchestre e finisce su un binario morto”.

“Io e Rangone per un certo periodo abbiamo lavorato con la Sugar di Caterina Caselli, che con Radio Z - allora di proprietà di Angelo Zibetti - stava lanciando le orchestre a livello nazionale”, ricorda Del Sarto a proposito della prospettiva di un grande salto del settore alla volta del mainstream: “C’è stata la breve illusione di poter uscire dalla nicchia. E’ stato un piccolo boom che purtroppo si è sgonfiato subito, perché le orchestre, fiutata la tendenza, hanno iniziato a scriversi da sole le canzoni. Come dicevo prima, però, questo non è un lavoro che si può improvvisare: il fatto di essere un musicista e un esecutore, magari anche molto bravo, non fa di te un autore”.