Warner Music apre una divisione pubblicitaria

Warner Music Group ha istituto un nuovo ramo d’azienda esclusivamente dedicato alla pubblicità: la nuova divisione, che sarà diretta da Benjamin Blank, sarà inquadrata nel comparto del gruppo riservato ai servizi per etichette e artisti, e servirà - come annunciato dalla stesso multinazionale - a “concentrare la potenza di fuoco della pubblicità digitale in un’unica unità”.

“Una strategia che ha senso”, ha osservato in una nota Blank: “WMG è casa non solo di alcuni degli artisti più influenti del mondo, ma anche di brand culturalmente influenti e mete online per gli appassionati di musica. La nuova divisione consentirà ai nostri partner di attingere alla nostra vasta portata di fan in tutto il mondo su scala ancora più ampia”.

La nuova divisione opererà soprattutto su UPROXX e HipHopDX, le due testate musicali online acquisite da WMG rispettivamente nel 2018 e nel 2020.