David Bowie e quella chitarra regalata a Lewis Hamilton

"Scusatemi per tutti gli errori, sono tutt'altro che bravo. Ma questa è la prima volta che suono questa chitarra che David Bowie mi ha inviato alcuni anni fa. Adoro questa chitarra e la adorerò per sempre. Non ho mai avuto modo di dire grazie a lui o alla sua famiglia, quindi se vedono il video, li ringrazio moltissimo. Vi voglio bene ". In un post condiviso sul suo account instagram, il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha raccontato una breve storia colegata al suo amore per la musica.

Pubblicando un breve video in cui suona, il sette volte campione del mondo ha svelato di aver ricevuto anni fa. direttamente da David Bowie due bellissime chitarre elettriche in regalo. La famiglia di David Bowie, attraverso l'account ufficiale dell'artista, ha pubblicato un secondo video del campione di Formula 1 mentre racconta il suo particolare attaccamento nei confronti di questo incredibile strumento.

"Qualche anno fa sono tornato a casa con questo bellissimo regalo, due chitarre e non avevo idea di chi fossero, da dove venissero o perché fossero nel mio appartamento. Ed è stato circa un anno dopo che ho scoperto che fu David Bowie ad avermele spedite prima della sua morte. Sono così triste di non averlo mai saputo. Non c'era nessuna lettera o alcun messaggio con quegli strumenti, lo abbiamo scoperto da qualcuno che ha detto che era un fan, cosa che ho trovato così difficile da credere. Mio padre mi raccontava sempre la storia di quando incontrò a Londra per strada e riuscì a salutarlo. Questo è stato anni prima ancora che arrivassi in Formula 1 e dicessi che era una delle persone più simpatiche di sempre".