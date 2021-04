Google, prestazioni record nel primo trimestre grazie al boom della pubblicità su YouTube

Alphabet, la società madre di Google, ha comunicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2021: il gigante informatico ha registrato ricavi per 55,2 miliardi di dollari, 44,6 dei quali generati dalla pubblicità su YouTube, che ha fatto segnare un’impennata del 49% su base annua, molto al di sopra delle aspettative degli analisti.

Questi risultati “riflettono un'elevata attività dei consumatori online e una crescita generalizzata dei ricavi degli inserzionisti”, ha osservato Ruth Porat, CFO di Google e Alphabet. L’ottima prestazione fatta segnare contribuirà a rafforzare il programma di espansione del gruppo già annunciato lo scorso marzo, che dovrebbe vedere Google impegnarsi per 7 miliardi di dollari nell’apertura di uffici e data center in 19 paesi, per un totale di circa 10mila nuovi posti di lavoro.

Il boom dei servizi streaming - e il conseguente incremento della raccolta pubblicitaria da essi generata - è stato oggetto di uno studio effettuato dal Centro di Ricerca ASK dell’Università Bocconi di Milano in collaborazione con SIAE presentato ieri alla presenza, tra gli altri, del ministro della Cultura Dario Franceschini: “Il blocco delle attività in presenza ha corrisposto all’esplosione delle attività digitali”, ha spiegato la coordinatrice dello studio, la professoressa Paola Dubini, “Le piattaforme già esistenti sono cresciute a doppia cifra, e anche le piattaforme interattive di gaming e esports hanno avuto slancio. Accanto al rafforzamento di operatori consolidati si stanno affermando poi piattaforme ibride e comportamenti ibridi tra operatori, esemplificati - tra l’altro - dai concerti ospitati all’interno di eventi di esports. Gli eventi digitali sono stati in grado di essere sostitutivi anche a pagamento, pur con numeri economici piccoli rispetto all’attività normale”.