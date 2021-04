Spotify, aumentano le tariffe in USA, UK ed Europa: i nuovi prezzi

Come già annunciato lo scorso mese di ottobre, quando aumenti negli abbonamenti vennero registrati in Australia, Belgio, Svizzera, Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia, Spotify ha definitivamente avviato la campagna di rialzo delle proprie tariffe a livello globale.

Secondo diverse fonti di stampa, negli Stati Uniti ad aumentare sarà solo l’abbonamento Premium Family, che passerà da 14,99 a 15,99 dollari, mentre resteranno immutati i prezzi degli abbonamenti standard, Premium Duo e per studenti. Nel Regno Unito gli utenti del servizio sono stati avvisati via mail dell’aumento delle tariffe Premium Duo, passata da 12,99 a 13,99 sterline al mese, e di quella per studenti, alzata a 5,99 da 4,99 sterline: la stangata, oltremanica, ha riguardato l’abbonamento Premium Family, passato da 14,99 a 16,99 sterline al mese.

In Europa, sempre secondo indiscrezioni, i prezzi potrebbero essere ritoccati al rialzo da 4,99 a 5,99 euro per l’abbonamento per studenti, da 11,99 a 12,99 euro per il Premium Duo e da 14,99 a 17,99 per l’abbonamento famiglia.

“Offriamo una varietà di piani di abbonamento su misura per le esigenze dei nostri utenti e occasionalmente aggiorniamo i nostri prezzi per riflettere i fattori macroeconomici locali e soddisfare le richieste del mercato”, ha spiegato a The Verge un portavoce di Spotify.

"I riscontri che ci hanno offerto i mercati dove abbiamo alzato il costo degli abbonamenti ci dicono che i nostri utenti continuano a considerare Spotify un servizio eccezionale, dimostrando di essere disposti a pagare di più", spiegò lo scorso mese di ottobre l’ad della piattaforma Daniel Ek commentando i dati del terzo trimestre dello scorso anno: “Così innalzeremo ulteriormente il prezzo del servizio, specie nei mercati dove siamo ben posizionati rispetto alla concorrenza e dove la frequentazione oraria della piattaforma è alta”.