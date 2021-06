Francesco De Gregori, "Titanic" ha 39 anni. La storia di "Rollo & His Jets"

Dura cinque minuti, tutti i giorni dalle 13.

50 alle 13.55 (con estensione a mezz'ora per la domenica), il programma radiofonico «Il Discobolo», inventato da Vittorio Zivelli ("un mostro di bravura che conosceva le nuove tendenze musicali direi quasi fisicamente", ricorda Vincenzo Micocci) in onda dal 1953 al 1961 sul Secondo Programma, oggi Rai Radio2, con musica dal vivo e dischi che girano sul grammofono. E così che gli italiani si scatenano ai ritmi di jazz e rock & roll e possono allacciarsi su lenti come "Only you" con i Platters, Paul Anka e Frank Sinatra o piroettare su "Tutti Frutti" con Little Richard ed Elvis. De Gregori cita espressamente la trasmissione, con licenza oraria: “In un programma dalle sette alle sette e venti andava in onda tutti i lunedì, si intitolava se ricordo bene 'Il Discobolo' o giù di lì. Una musica tutta chitarra e batteria, l'altoparlante faceva crock ed il più grande dei nostri amici quelle canzoni le chiamava rock”.

Intrusa di "Titanic", "una piccola follia", riconosce De Gregori che in un'intervista a "Ciao 2001" del 1982 identifica Rollo con sé stesso e i Jets con la band che lo segue "alla quale tengo moltissimo". Non sarà Little Richard ma è impossibile stare fermi, con quel testo affettuoso e nostalgico, rock, twist, “ma che ogni tanto svisava blues".



