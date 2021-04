Barcellona: in 5.000 a un concerto, nessun contagiato

Esattamente un mese fa vi abbiamo raccontato dell'esperimento spagnolo per la ripatenza in sicurezza della musica live: cinquemila persone al concerto rock del gruppo spagnolo Love of Lesbian a Barcellona, in Spagna, con mascherina e tampone. Ora ci sono i risultati, e sono decisamente incoraggianti.

Il live si svolse al Palau Sant Jordi di Barcellona, una grande arena polivalente e un luogo storico per concerti - una sorta di equivalente del nostro Forum di Assago. Fu autorizzato dalle autorità sanitarie: i partecipanti, dovettero sottoporsi a test rapido antigenico alcune ore prima: chi risultò negativo poté partecipare all'evento a porte chiuse, con obbligo di mascherina. L'evento andò sold-out, con i biglietti ad un prezzo compreso fra 23 e 28 euro, che includevano il costo del test e di mascherine di alta qualità.

Secondo i dati resi pubblici sono stati rilevati solo sei casi di positivitò tra le persone che hanno assistito al concerto, nei 14 giorni sono risultati positivi e, per di più, si tratta di asintomatici o con lievi sintomi. Quattro casi infine, sono stati originati da un contagio al di fuori del concerto, mentre non c'è certezza nel tracciamento al concerto degli altri due. In sostanza: "non c'è alcun segno che suggerisca che durante l'evento di sia stata trasmissione di virus, che era l'obiettivo di questo studio", sostengono gli organizzatori. L'analisi dei dati è stata certificata dalle autorità sanitarie, riportano i media locali