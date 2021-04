Le canzoni di Moana Pozzi

Anna Moana Rosa Pozzi, per tutti semplicemente Moana, nacque a Genova il 27 aprile 1961: oggi avrebbe compiuto 60 anni. La porno star è mancata 25 anni fa, a Lione, il 15 settembre 1994, in circostanze mai del tutto chiarite

Pochi si ricordano però che Moana ebbe anche una carriea musicale, culminata nel 1993 nell'album "Impulso di sesso". Come racconta il sito: Orrore a 33 giri

"la Marilyn di Genova” trovò anche il tempo di incidere almeno una quindicina di canzoni principalmente relegate a colonna sonora dei suoi film e spettacoli, salvo rare eccezioni. Solo un paio vennero effettivamente pubblicati in maniera, però, semi-carbonara: il 12” Supermacho, un picture disc in 12” oggi considerato un sorta di cimelio perché non fu mai distribuito, e il 7” L’Ultima notte in una edizione limitatissima (entrambi nel 1989) e successivamente Aeroplano telecomandato nel 1993, ma solo in Spagna.