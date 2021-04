I Pink Floyd sbarcano sui social media cinesi

"Piacere di incontrarvi qui su Weibo! Siamo contenti di annunciarvi che i Pink Floyd si sono ufficialmente uniti a Weibo. Condivideremo qui tutto sulla nostra band. Speriamo che possiate godervi la nostra musica!"

Così, in video, Nick Mason ha inaugurato la campagna cinese dei Pink Floyd e salutato i fans locali con un post, utilizzando gli account ufficiali aperti dalla band su due delle piattaforme social più note e importanti dell'estremo oriente.



Bilibili è una piattaforma squisitamente video, con dati di pubblico di grande portata - alla fine del 2020 sul report ufficiale dell'azienda erano dichiarati 202 milioni di utenti unici mensili attivi e oltre 54 milioni di utenti giornalieri di media; Sina Weibo potrebbe essere invece definita come una versione cinese di Twitter, semplificando.



In quella che si annuncia come una corsa inesorabile delle celebrità musicali sui media cinesi, in risposta all'ineluttabile saturazione degli spazi ed al rallentamento della crescita di quelli occidentali, i Pink Floyd sono in compagnia di altre star come gli OneRepublic, anch'essi sbarcati da poco su Bilibili.

Nel frattempo Nick Mason, spesso volto ufficiale dei Pink Floyd con Waters e Gilmour che interloquiscono il minimo indispensabile, ha fatto notizia - a scoppio ritardato - con la sua Ferrari....