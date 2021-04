SIAE, il settore cultura ‘al lavoro per essere pronto alla ripartenza’

Nella giornata di oggi, martedì 27 aprile, SIAE, in collaborazione con il Centro di Ricerca ASK dell’Università Bocconi di Milano, ha presentato l'Annuario dello Spettacolo 2020 e uno studio sulla ripartenza basato sui dati raccolti negli corso della passata estate, quando le disposizioni anti-contagio permisero la ripresa degli spettacoli, seppure ad affluenza ridotta.

“Veniamo da un momento molto difficile, l’attuale situazione non è completamente risolta, e molti artisti sopravvivono grazie ai diritti d’autore”: ha osservato il presidente della Società Italiana Autori ed Editori Mogol: “Auspichiamo che il governo recepisca in fretta la direttiva europea riguardante il copyright, anche se siamo certi che l’esecutivo la approverà quanto prima”.

“Diamo atto al governo e al ministro Franceschini di essersi impegnati molto per erogare al settore culturale i ristori, che - data la situazione - purtroppo non sono mai abbastanza”, ha ribadito il direttore generale di SIAE Gaetano Blandini: “Il 2020 e il 2021 sono stati anni orribili: nel 2020, anno di chiusure e aperture parziali, gli spettacoli diminuiti del 69%, con una spesa complessiva del pubblico calata da 5 miliardi circa poco più di un miliardo di euro, ovvero il 76% in meno. Tutti i settori hanno sofferto, e i numeri parlano da soli. Con l’accelerazione della campagna vaccinale è lecito aspettarsi una ripartenza: tutta la filiera ha il compito di immaginare nuovi modelli di business per cogliere le opportunità che ci verranno offerte quando si riaprirà. Occorre che il settore della cultura lavori per essere pronto alla ripartenza, perché siamo un’industria strategica e vorremmo continuare a esserlo”.

“I numeri danno il segno dell’uragano che si è abbattuto sul mondo spettacolo”, ha dichiarato il Ministro della Cultura Dario Franceschini: “Tutti i settori sono stati colpiti dalla crisi, ma spettacolo ha una peculiarità in più: abbiamo aiutato questo settore, in modo non risolutivo, ad attraversare il deserto, e per questo gli interventi di sostegno continueranno. La pandemia ci ha portato ad avere un censimento più preciso dei lavoratori dello spettacolo, che ci ha permesso di ottenere una mappa chiara dell’entità del fenomeno: la crisi ci ha consentito di avere un quadro definitivo di problemi ed emergenze, che affronteremo. Stiamo lavorando all’accoglimento della direttiva europea sul copyright, che intendiamo recepire nei termini previsti. In questo periodo anche chi abitualmente non consuma cultura ha capito cosa significhino le chiusure, comprendendo l’importanza strutturale di questo settore. In prospettiva, dedicheremo più attenzione al presente e alla creatività di oggi: abbiamo sempre dedicato molta attenzione a ciò che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, ma abbiamo dedicato meno attenzione al presente, nonostante l’italia sia piena di creatività. E’ un aspetto, questo, sul quale dobbiamo intervenire. Gli interventi extra-FUS ci ha fatto scoprire settori interi che avevano bisogno di aiuto, e che inseriremo in modo permanente nei provvedimenti di sostegno. I talent televisivi saranno anche belli, ma da soli non bastano: occorre creare nuovi canali di opportunità per aiutare i giovani talenti italiani”. Sul versante digitale, Franceschini ha fatto sapere di essere con lo staff del dicastero al lavoro su “ItsArt, che integra e non sostituisce il palcoscenico. Abbiamo visto durante il lockdown quanta offerta culturale si sia trasferita online: ci sono terreni nuovi da esplorare per la tutela del diritto d’autore”.

Paola Dubini, docente associata presso il dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Bocconi di Milano, ha compilato per conto di SIAE - nell’ambito di una nuova collaborazione tra l’ateneo lombardo e la società di collecting - un report sulla riapertura delle attività culturali e del mondo dello spettacolo. Partito da “un’analisi longitudinale sui dati dell’Osservatorio dello Spettacolo [che sarà disponibile da domani sul sito ufficiale di SIAE] per ragionare su una progressiva evoluzione del settore”, la ricerca - osserva Dubini - rileva “il disastro legato all’impossibilità di esercitare lo spettacolo dal vivo. Ma con le riaperture a che velocità si tornerà a un’attività sostenibile? La scorsa estate, con le limitazioni agli ingressi e le altre restrizioni, pubblico e operatori hanno dimostrato, mese dopo mese, fiducia nella ripartenza. C’è poi il nodo della distribuzione territoriale: le riaperture non hanno avuto la stessa velocità sull’intero territorio nazionale, e i dati sulle città metropolitane danno l’idea di situazioni molto diverse tra loro, e questo è un aspetto al quale prestare attenzione”.

“Il blocco delle attività in presenza ha corrisposto all’esplosione delle attività digitali”, ha osservato la professoressa: “Le piattaforme già esistenti sono cresciute a doppia cifra, e anche le piattaforme interattive di gaming e esports hanno avuto slancio. Accanto al rafforzamento di operatori consolidati si stanno affermando poi piattaforme ibride e comportamenti ibridi tra operatori, esemplificati - tra l’altro - dai concerti ospitati all’interno di eventi di esports. Gli eventi digitali sono stati in grado di essere sostitutivi anche a pagamento, pur con numeri economici piccoli rispetto all’attività normale. Cosa augurarsi, in vista della ripartenza? Innanzitutto il ritorno alla presenza, poi la formazione di mercati del lavoro adeguati online, strategie multicanali per gli operatori dello spettacolo, politiche di incentivo e sostegno a domanda culturale e innovazione per nuova offerta su valorizzazione dei cataloghi. In futuro non si potrà fare a meno del digitale, ma il punto è di quale tipo di digitale, perché sono molte le modalità di fruizione e i modelli di pricing. La scommessa è come tornare in modo nuovo e creativo agli spettacoli in presenza”.

Rispetto alle tempistiche della ripresa, Paola Dubini osserva, a proposito del ritorno a regime del settore e in base ai dati elaborati dallo studio, che “quando il periodo di apertura è stato abbastanza lungo e ‘prevedibile’, la risposta di fiducia di domanda e offerta c’è stata. Dove al contrario le chiusure sono state disallineate o frequenti e con scarso preavviso, l’atteggiamento prevalente si è rivelato essere quello prudenziale, perché - oltre che stare chiusi - è costoso anche riaprire”.