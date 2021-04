Concerto Uno Maggio 2021 a Taranto: ‘Musica ferma in solidarietà alle maestranze’

L’edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio di Taranto, che a partire dal 2013 ha luogo presso l’Area del Parco Archeologico delle mura greche della città pugliese, non avrà luogo: a comunicarlo, con una nota ufficiale diffusa oggi, martedì 27 aprile, è il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.

“Per questo 2021 il concerto Uno Maggio Libero e Pensante non ci sarà”, si legge nel comunicato: “Una decisione presa di comune accordo dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti e dai direttori artistici della manifestazione, Roy Paci, Michele Riondino e Antonio Diodato con l’intento di esprimere così la propria solidarietà ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e a tutti gli artisti che da marzo scorso hanno perso il lavoro, ritrovandosi ad affrontare una crisi senza precedenti, privi di ammortizzatori sociali e senza un’adeguata risposta da parte delle istituzioni”.

“Quest’anno non ci sarà nessuna esibizione e nessun concerto in streaming”, prosegue la note: “Anche per ricordare che lo streaming e la riproduzione tecnica rappresentano uno strumento utile ma non una strategia. Per questo 2021 l’uno maggio di Taranto sarà un momento di confronto e di riflessione tra tanti movimenti, associazioni e attivisti che si incontreranno nello spazio virtuale dei canali social del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti per immaginare insieme nuovi orizzonti e tentare di trasformare la grave crisi che sta colpendo il mondo in un’occasione per cambiarlo”.