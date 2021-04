Clubbing, il Cocoricò lancia una campagna di crowdfunding

Il Cocoricò, il leggendario club di Riccione - nella foto, la popolare "piramide" che ne caratterizza la sede - diventato negli anni uno dei punti di riferimento per gli appassionati di clubbing italiani e non solo, ha attivato sulla piattaforma Produzioni dal Basso una campagna di crowdfunding per la ristrutturazione delle proprie sale e per la creazione del MUDI - MUseo DIscocratico, primo esempio italiano di esposizione permanente ospitata da un locale da ballo.

La campagna, si legge nella nota con la quale è stata annunciata l’iniziativa, “ha l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati di ogni generazione per portare a termine il progetto di ripristino di un centro internazionale dedicato alla musica elettronica, che come tutte le altre realtà nel mondo legate all’intrattenimento e alla cultura è stata fortemente penalizzata dalle drammatiche condizioni sanitarie che hanno coinvolto l’intero pianeta”.

“Il Cocoricò accoglierà nei suoi spazi, una volta finiti i lavori di rinnovamento, progetti di artisti nelle più svariate forme (videoarte, performance e musica live, pittura, scultura, fotografia, teatro e cinema) al fine di valorizzare i giovani talenti del panorama”, prosegue la descrizione del progetto diffusa dagli organizzatori: “MUDI sarà parte integrante del Cocoricò, e proporrà mostre e performance in concomitanza con le leggendarie serate che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale, oltre a un calendario di esibizioni e incontri speciali, programmati nel corso dell’anno. Il Museo prenderà forma anche in versione digitale attraverso esperienze immersive nel mondo della NFT art e dell’arte 3D”.

Alla campagna di finanziamento collettivo, attivata alla pagina produzionidalbasso.com/project/sostieni-la-repubblica-discocratica-cocorico/, hanno già aderito oltre 280 sostenitori che hanno versato, complessivamente, quasi 16mila euro dei 500mila posti come obiettivo dell’operazione, la cui chiusura è fissata tra 58 giorni, ovvero nella prima metà del prossimo mese di giugno.