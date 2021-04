Coldplay, nuova musica in arrivo il 7 maggio?

Nella giornata di oggi, martedì 27 aprile, sui canali ufficiali dei Coldplay è apparsa una criptica animazione che rimanda a un nuovo sito, battezzato alienradio.fm:

La community di fan che gestisce l’account ColdplayXtra ha decifrato i messaggi lanciati attraverso l’alfabeto “alieno” utilizzato nelle grafiche della pagina traendone un messaggio molto chiaro:

In case you're only just getting the news now, the @alienradiofm language translates to:



Coldplay • #HigherPower · May 7



New music here we come 👽📻

“Coldplay / Higher Power / 7 maggio”, sarebbe il messaggio lanciato attraverso l’enigma dalla band capitanata da Chris Martin.

Come osservano altri account social riferiti a diversi gruppi di fan, gli stessi misteriosi caratteri sono apparsi in affissioni comparse negli ultimi giorni in alcune delle più grandi metropoli a livello globale:

อัพเดทล่าสุด ตอนนี้ข้อความจาก Alien Radio FM ปรากฏบนจอ LCD 4 ตำแหน่งด้วยกันค่ะ 👽📻



- รัฐนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา (บริเวณ Times Square)

- กรุงลอนดอน, อังกฤษ (สถานีรถไฟใต้ดินใน Green Park)

- กรุงโซล, เกาหลีใต้ (Lotte World Mall)

- กรุงซานเตียโก, ชิลี (ที่ตั้งฟุตบอลสโมสร Colo-colo) pic.twitter.com/OFxmWjR4eV — Coldplay Thailand 👽📻 (@Coldplayer_TH) April 26, 2021

Quest’ultimo particolare evidenzia come lo sforzo - anche economico - in termini di comunicazione sia stato messo in atto in collaborazione con la sovrastruttura industriale che coadiuva l’attività discografica del gruppo, la Parlophone. Lecito quindi domandarsi: occorre aspettarsi, a breve, una nuova pubblicazione da parte del gruppo?

Oggettivamente, anche prima che l’operazione emersa oggi fosse attivata, tanti segnali hanno fatto supporre che la formazione britannica fosse effettivamente pronta a consegnare ai mercati l’ideale seguito di “Everyday Life” del 2019. Solo lo scorso 22 aprile, per esempio, il management dei Coldplay aveva lanciato un appello ai fan per una campagna social sulla cui effettiva destinazione, al momento, non sono stati forniti dettagli: in diversi hanno osservato come le registrazioni degli utenti dei “'woah-oh-ohs' del finale di 'Viva la vida'” potrebbero essere utilizzati per lo show che Martin e i suoi terranno per l’edizione “virtuale” del festival di Glastonbury 2021, in programma per il prossimo 22 maggio.

Occorre ricordare, poi, come lo scorso 6 febbraio iniziarono a trapelare delle voci relative a un nuovo album dei Coldplay: secondo indiscrezioni riferite dalla stampa britannica il nuovo lavoro, il cui titolo provvisorio sarebbe “Music of the Spheres”, sarebbe stato registrato durante il lockdown, e già quasi tre mesi fa sarebbe stato in fase avanzatissima di lavorazione. Tutti elementi che potrebbero fare pensare, anche in vista di un importante evento live - seppure “a distanza” - a un lancio imminente di un nuovo disco da parte del gruppo di “Yellow”.