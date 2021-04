Milva, oggi l’ultimo saluto a Milano

Si terranno nel primo pomeriggio di oggi 27 aprile a Milano, in forma privata, le esequie di Milva, scomparsa all’età di 81 anno lo scorso 23 aprile: come riferisce l’agenzia ANSA già nella prima mattina si è formata una lunga coda di fan e cittadini davanti al Teatro Strehler, dove è stata allestita la camera ardente che chiuderà alle 13 e 30. Parte del pubblico ha incontrato la figlia dell’artista, la critica d’arte Martina Corgnati.

Nel corso degli ultimi giorni sono stati tanti i colleghi che hanno ricordato pubblicamente la grande interprete di Goro sui propri canali ufficiali social: Ornella Vanoni si è detta “molto colpita” dalla perdita della cantante, mentre “onorato per aver cantato con lei” si è detto Enrico Ruggeri, che ha ricordato l’”intelligenza, classe, passione, cultura, carisma” dell’artista. Per Claudio Baglioni Milva è stata “un’interprete straordinaria e unica”, mentre per Syria un”’icona” “unica, discreta e a tratti surreale”. Tra le altre voci che si sono unite al cordoglio per la perdita di Milva ci sono state quelle di Ron, Marcella Bella, Nek, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Giorgia e Dodi Battaglia, oltre che al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l’ha ricordata come “interprete colta, sensibile e versatile”.