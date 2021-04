Bruce Springsteen racconta la copertina di "Born to run" (e Clarence Clemons): video

È una dei racconti più amati del Boss: quello della notte buia e tempestosa in cui Clarence "Big Man" Clemons entrò nella sua vita, nella sua band - poco dopo nel cuore di milioni di fan. Ma forse così non lo avete mai sentito raccontare, direttamente dalle voci dei due diretti interessati, in questo video in esclusiva per Rockol dal documentario "In his own words", in onda questa sera - 28 aprile - su Sky Arte.

Bruce e Clarence - ripresi durante un concerto a Buffalo del 2009 rievocano quella leggendaria serata - ma il video alterna anche inediti filmati d'archivio dei due artisti, sempre sullo stesso aneddoto, e di come poi nacque la rivoluzionaria copertina di "Born to run", in cui un artista bianco divideva i riflettori con uno di colore, in maniera inedita per i tempi.

Quel tour del 2009, peraltro, fu l'ultimo del Big Man: a giugno saranno 10 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2011 per un ictus cerebrale. È stata la colonna a cui si era appoggiato Bruce Springsteen in “Born to run” e il pilastro su cui si fondava la E Street Band, tanto da essere insostituibile (e infatti il suo posto nei tour successivi venne preso prima da una sezione fiati intera, poi dal nipote Jake Clemons)

Il documentario "In his own words" va in onda questa sera alle ore 21:15 su Sky Arte e in streaming su NOW. Diretto da Nigel Cole, contiene materiale d'archivio raro e inedito delle varie fasi della sua vita, scelto assieme all'archivista e regista Thom Zimny, che ha trascorso 16 anni a catalogare l'elenco definitivo di fotografie, filmati e registrazioni audio di Bruce, oltre a curare gli altri film e documentari più recenti (da "Western stars" a "Letter to you").

Il film è stato girato in America e in Gran Bretagna nell'ottobre e novembre 2016 mentre Bruce stava pubblicizzando l'uscita della sua autobiografia "Born to Run": Springsteen spiega la colonna sonora della sua vita dal primo impatto con il Doo-Wop degli anni '50 a Elvis al profondo legame spirituale della musica soul.