Alice Merton ("No roots") ecco il nuovo singolo "Vertigo" in versione acustica

"No roots" è stata letteralmente un tormentone, tra 2017 e 2018: fu la hit che ha catapultato Alice Merton in cima alle classifiche internazionali, a cui seguì l'album "Mint", nel 2019.

Ora la cantautrice tedesca si riaffaccia sulle scene, con un nuovo singolo, "Vertigo", ispirata da una serata in discoteca - o, meglio, dalle sensazioni provate aspettando di entrare e pensado "Perché tutti si divertono e io no?"

Ha raccontato la cantante:

Vertigo è stata la prima canzone che ho scritto pensando di farlo per il prossimo album. Per la prima volta da un po 'di tempo, mi sono sentito entusiasta di aver scritto una canzone che non vedevo l'ora di esibirmi dal vivo. Fondamentalmente è successo dopo che io e Koz avevamo parlato di com'è vivere a Berlino, della scena dei club molto diversa e della mia ansia quando si trattava di uscire e di essere in grandi folle e piccoli spazi.

Ho descritto casualmente una serata in un club, in cui mi sentivo fuori posto e la sensazione di vertigine ha preso il sopravvento. Entrambi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente giocare con questa idea e creare un'atmosfera oscura, supportata da un ritmo trascinante e da un riff di chitarra quasi ipnotico.