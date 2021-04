Inediti con David Gilmour e Kirk Hammett in un nuovo libro di lusso su Peter Green

Rufus Publications, casa editrice specializzata in pubblicazioni di lusso a edizione limitata, immetterà sui mercati il prossimo mese di ottobre “Peter Green - The Albatross Man”, opera incentrata sulla figura del chitarrista e co-fondatore dei Fleetwood Mac Peter Green, scomparso all’età di 73 anni il 25 luglio dello scorso anno.

In due delle tre versioni nelle quali l’opera sarà resa disponibile saranno incluse due registrazione inedite alle quali hanno contribuito il già chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour e l’addetto alle sei corde dei Metallica Kirk Hammett. L’ex sodale di Roger Waters è intervenuto in un provino casalingo risalente alla metà degli anni Sessanta di “Need Your Love So Bad” con delle parti vocali mai sentite prima registrate da Green, mentre Hammett ha inciso delle parti di chitarra su una versione del 1971 di “Man Of The World”.

Il compagno di band di James Hetfield ha registrato le sue parti nel gennaio dello scorso anno presso i leggendari studi di Abbey Road, esattamente due giorni prima di fare visita allo stesso Green presso la sua residenza nell’Essex.

L’edizione “ultra-limitata” di “Peter Green - The Albatross Man” sarà tirata in appena 50 esemplari autografati dall’artista, corredati da un 45 giri con i due inediti, un CD, una t-shirt e un disegno dello stesso Green: il box, del peso complessivo di 11 chilogrammi, è in vendita a 2000 sterline. L’edizione limitata, tirata in 500 copie, molto simile come contenuti a quella ultra-limitata ma non autografata, è in vendita al prezzo di 295 sterline, mentre quella non a edizione limitata, priva degli “allegati”, è disponibile a 95 sterline.