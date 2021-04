Nine Inch Nails al lavoro su ‘nuovo materiale’

Discograficamente fermi al dittico “Ghosts V: Together” e “Ghosts VI: Locusts”, spedito sui mercati alla fine del mese di marzo dello scorso anno, i Nine Inch Nails potrebbero presto tornare a segnalarsi a pubblico e fan con una nuova pubblicazione: a spiegarlo è stato il leader della band di “Pretty Hate Machine”, Trent Reznor, in una delle conferenze stampa tenute a margine della passata edizione degli Academy Awards, che l’hanno visto - insieme al fidato collaboratore Atticus Ross - vincere l’Oscar nella categoria “miglior colonna sonora originale” per il film d’animazione “Soul”.

“Dieci anni fa, quando abbiamo girato ‘The Social Network’, che è il primo film sul quale abbiamo lavorato [come autori della colonna sonora], è stata una grande esperienza”, ha spiegato il frontman, cantante e polistrumentista: “Ne siamo usciti ispirati e rigenerati: abbiamo lavorato su una cosa mai fatta prima, imparando tantissimo. Alla fine il nostro spirito era: dai, facciamo un disco dei Nine Inch Nails e andiamo in tour”.

“Quello che abbiamo cercato di fare da allora è stato alternare i momenti: facciamo musica rock e poi, quando abbiamo finito, ci dedichiamo al cinema”, ha proseguito Reznor: “Abbiamo appena lavorato a tre film piuttosto grossi, ‘Watchmen’, ‘Mank’ e ‘Soul’. Adesso avremmo dovuto essere in tour, ma l’emergenza sanitaria da Covid-19 ce lo ha impedito. Così stiamo pensando di lavorare a nuovo materiale dei Nine Inch Nails il prima possibile, probabilmente già domani”.

“Ghosts V: Together” e “Ghosts VI: Locusts” sono stati resi disponibili gratuitamente il 26 marzo 2020, all’inizio della pandemia da SarS-Cov-2, come ideale seguito dell’album strumentale del 2008 “Ghosts I–IV”. L’ultimo disco pubblicato in maniera convenzionale del gruppo è “Bad Witch” del 2018.